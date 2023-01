Ascolti: quanto ha fatto il debutto di Drag Race Italia su Real Time e il confronto con la prima stagione

Parliamo di ascolti. La seconda stagione di Drag Race Italia è stata finalmente resa fruibile per tutti con un doppio speciale su Real Time che ha trasmesso in prime time i primi due episodi in un solo colpo.

Il general public che ieri sera si è sintonizzato su Real Time ha così visto l’ingresso in werk room di Aura Eternal, Gioffrè, La Diamond, La Petite Noire, Narciso, Nehellenia, Obama, Panthera Virus, SkandaLove e Tanissa Yoncé; la prima runway improvvisata, la telenovelas, la sfilata con il tema del prato fiorito e ben due lipsync per la salvezza. A farne le spese sono state Narciso (aka la drag singer sparruccata di Frosinone) e Tanissa Yoncé (la siciliana a cui dicono che è bedda come il cannolo e che ama il rosa perché è rosa).

La prima puntata di Drag Race Italia è Nehellenia show, Obama si conferma la villain https://t.co/9i4twfyCxp #DragRaceItalia — BICCY.IT (@BITCHYFit) October 20, 2022

Ascolti di Drag Race Italia, seconda stagione

Ma torniamo a parlare di ascolti. Ieri sera il doppio speciale ha totalizzato una media di 253.000 telespettatori, pari a 1,2% di share. L’anno scorso la prima puntata fece 353.000 telespettatori pari a 1,5% di share.

Le puntate di Drag Race Italia, bisogna sottolinearlo, sono disponibili già da un paio di mesi sulla piattaforma di Discovery+ e su Tim Vision. Queste quindi, nonostante siano a tutti gli effetti delle prime tv, sarebbero da considerarsi delle repliche.