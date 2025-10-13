Ascolti in calo per Il Paradiso delle Signore su Rai 1

Inizia una nuova settimana con la soap opera “Il Paradiso delle Signore”, che va in onda su Rai 1 dal lunedì al venerdì alle 16, subito dopo “La Volta buona”. Nella decima stagione, gli ascolti stanno subendo un calo, influenzati dal successo delle soap turche di Canale 5, in particolare “La Forza di una donna”, che va in onda nello stesso orario.

Nonostante ciò, la serie conserva un gruppo affezionato di telespettatori desiderosi di scoprire le ultime anticipazioni. Prima di tuffarsi nei nuovi episodi, è utile ripercorrere i principali eventi che hanno caratterizzato le puntate precedenti. Odile è in crisi dopo aver appreso che Marcello e Adelaide intendono lasciare la villa per trasferirsi a Milano. Salvo ed Elvira stanno per muoversi da Milano verso Sanremo, mentre Ciro si trova a dover gestire il Caffè da solo. Infine, Rosa e Tancredi si sono incontrati per discutere di nuove collaborazioni future.