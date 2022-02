Parliamo di ascolti. Il Festival di Sanremo martedì sera è tornato con la sua settantaduesima edizione e la seconda puntata – che ha visto esibirsi i restanti 13 big in gara – ha registrato ha registrato nell’anteprima Sanremo Start 12.712.000 telespettatori, share 46,28%, nella prima parte 13.572.000, 55,28% e nella seconda, in seconda serata, 7.284.000, 57,33%. La media di serata è 11.320.000, 55,8%

La concorrenza, come sempre in questi casi, si è annullata e su Canale 5 è andato in onda il film Polvere di Stelle, che ha fatto 701.000 pari al 3,35% di share.

Ascolti del Festival di Sanremo 2022:

1^ Serata: 10.911.000 milioni di telespettatori, share del 54,7%

2^ Serata: 11.320.000 milioni di telespettatori, share del 55,8%

3^ Serata:

4^ Serata:

5^ Serata:

Anche in questa serata, come quella di martedì, hanno votato solo i componenti della Sala Stampa e questa è la classifica parziale.

1) Elisa

2) Emma

3) Ditonellapiaga/Rettore

4) Irama

5) Fabrizio Moro

6) Giovanni Truppi

7) Sangiovanni

8) Matteo Romano

9) Highsnob e Hu

10) Iva Zanicchi

11) Aka 7even

12) Le Vibrazioni

13) Tananai

La classifica completa ed ufficiale della Sala Stampa è invece questa:

1) Elisa, O Forse Sei Tu

2) Mahmood e Blanco, Brividi

3) La Rappresentante di Lista, Ciao, Ciao

4) Dargen D’Amico, Dove Si Balla

5) Gianni Morandi, Apri Tutte le Porte

6) Emma, Ogni Volta è Così

7) ditonellapiaga e Rettore, Chimica

8) Massimo Ranieri, Lettera di là dal Mara

9) Irama, Ovunque Sarai

10) Fabrizio Moro, Sei Tu

11) Giovanni Truppi, Tuo Padre, Mia Madre, Lucia

12) Noemi, Ti Amo Non lo so Dire

13) Sangiovanni, Farfalle

14) Michele Bravi, Inverno dei Fiori

15) Rkomi, Insuperabile

16) Achille Lauro, Domenica

17) Matteo Romani, Virale

18) HighSnob e Hu, Abbi Cura di Te

19) Giusy Ferreri, Miele

20) Iva Zanicchi, Voglio Amarti

21) Aka7Even, Perfetta Così

22) Le Vibrazioni, Tantissimo

23) Yuman, Ora e Qui

24) Tananai, Sess0 Occasionale

25) Ana Mena, Duecentomila Ore