Parliamo di ascolti. Il Festival di Sanremo martedì sera è tornato con la sua settantaduesima edizione e la finale puntata – che ha visto esibirsi tutti i 25 big in gara fino alla vittoria finale di Mahmood e Blanco – ha registrato 13.725.000 telespettatori, share 52,31% nell’anteprima Sanremo Start, nella prima parte 15.660.000, 62,05% e nella seconda un netto di 10.153.000, 72,09%. La media della serata è di 13.380.000, 64,9%.

La concorrenza, come sempre in questi casi, si è annullata e su Canale 5 è andato in onda il film Matrimonio a Parigi, che ha ottenuto 1.344.000 telespettatori, pari ad uno share del 5,18%.

Ascolti del Festival di Sanremo 2022:

1^ Serata: 10.911.000 milioni di telespettatori, share del 54,7%

2^ Serata: 11.320.000 milioni di telespettatori, share del 55,8%

3^ Serata: 9.360.000 milioni di telespettatori, share del 54,10%

4^ Serata: 11.374.000 milioni di telespettatori, share del 60,5%

5^ Serata: 13.380.000 milioni di telespettatori, share del 64,9%

Sanremo 2022, la classifica ufficiale:

1) Mahmood e Blanco | Brividi

2) Elisa | O Forse Sei Tu

3) Gianni Morandi | Apri Tutte Le Porte

4) Irama | Ovunque Sarai

5) Sangiovanni | Farfalle

6) Emma | Ogni Volta è Così

7) La Rappresentante Di Lista | Ciao Ciao

8) Massimo Ranieri | Lettera Di Là Dal Mare

9) Dargen D’Amico | Dove Si Balla

10) Michele Bravi | Inverno Dei Fiori

11) Matteo Romano | Virale

12) Fabrizio Moro | Sei Tu

13) Aka7even | Perfetta Così

14) Achille Lauro | Domenica

15) Noemi | Ti Amo Non Lo So Dire

16) Ditonellapiaga e Rettore | Chimica

17) Rkomi | Insuperabile

18) Iva Zanicchi | Voglio Amare

19) Giovanni Truppi | Tuo Padre, Mia Madre, Lucia

20) Highsnob e Hu | Abbi Cura Di Te

21) Yuman | Ora e Qui

22) Le Vibrazioni | Tantissimo

23) Giusy Ferreri | Miele

24) Ana Mena | Duecentomila Ore

25) Tananai | Sess0 Occasionale