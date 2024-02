Ascolti e scaletta della terza serata: arrivano Teresa Mannino, Russell Crowe e Gianni Morandi

La seconda serata del Festival di Sanremo è andata e gli ascolti l’hanno premiata: 10.361.000 spettatori pari al 60.1% di share, in leggero calo rispetto allo scorso anno.

“Sono felice, ed è poco, e il risultato di ieri è clamoroso” – il commento di Amadeus in conferenza stampa – “Il 60% in una seconda serata non credo sia mai successo nella storia del Festival. All’inizio dei miei Festival mi dicevano che qualsiasi cosa col 5 davanti era meraviglioso. E quest’anno il regolamento è stato anche cambiato, perché quest’anno le canzoni erano già state ascoltate. Mi sono assunto in rischio per permettere ai discografici di uscire tutti insieme dopo la prima serata”.

Nel corso della terza serata si esibiranno 15 cantanti (che saranno presentati dai 15 cantanti che si sono esibiti ieri sera) e tutti loro verranno votati dal Televoto e dalla Giuria delle Radio, entrambe con un peso del 50% sulla classifica.

Il Tre, presentato da Loredana Bertè; Maninni, presentato da Alfa; BNKR44, presentati Fred De Palma; Santi Francesi, presentati da Clara; Mr. Rain, presentato da Il Volo; Rose Villain, presentata da Gazzelle; Alessandra Amoroso, presentata da Dargen D’Amico; Ricchi e Poveri, presentati da BigMama; Angelina Mango, presentata da Irama; Diodato, presentato dai The Kolors; Ghali, presentato da Mahmood; Negramaro, presentati da Emma; Fiorella Mannoia, presentata da Annalisa; Sangiovanni, presentato da Renga e Nek; La Sad, presentati da Geolier.

Diversi sono gli ospiti attesi in serata: Russell Crowe, Eros Ramazzotti, per festeggiare i 40 anni di Terra promessa; Gianni Morandi, Paolo Jannacci e lo scrittore Stefano Massini, Edoardo Leo per promuovere la nuova serie di Rai 1 Il Clandestino. E poi gli ospiti esterni: sul palco galleggiante Bresh, in Piazza Colombo le conduttrici di PrimaFestival Paola & Chiara.

Ascolti Sanremo 2024

1^ serata: 10.561.000 spettatori pari al 65.1% di share

2^ serata: 10.361.000 spettatori pari al 60.1% di share