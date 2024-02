La prima serata del Festival di Sanremo è andata (questa la classifica) e gli ascolti l’hanno premiata: 10.561.000 spettatori pari al 65.1% di share. Uno share così alto non lo si vedeva dal 1995, quando a condurre c’era Pippo Baudo con Anna Falchi e Claudia Koll.

Paragonare i numeri degli anni ’90 con quelli attuali è ovviamente scorretto, dato che ora esistono molti più canali, numerose piattaforme streaming e soprattutto RaiPlay per rivedersi le repliche. Prima se volevi guardarti il Festival di Sanremo accendevi su Rai1 in diretta oppure t’attaccavi.

Ascolti e scaletta della seconda serata: arrivano Giorgia, John Travolta e il cast di Mare Fuori

Nel corso della seconda serata si esibiranno 15 cantanti (che saranno presentati dai 15 cantanti che si esibiranno domani sera) e tutti loro verranno votati dal Televoto e dalla Giuria delle Radio, entrambe con un peso del 50% sulla classifica.

– Fred De Palma con Il cielo non ci vuole. Presenta Ghali

– Renga Nek con Pazzo di te. Presentano i La Sad

– Alfa con Vai!. Presenta Mr. Rain

– Dargen D’Amico con Onda alta. Presenta Diodato

– Il Volo con Capolavoro. Presenta Rose Villain

– Gazzelle con Tutto qui. Presentano i Bnkr44

– Emma con Apnea. Presenta dai Santi Francesi

– Mahmood con Tuta gold. Presenta Alessandra Amoroso

– BigMama con La rabbia non ti basta. Presenta Il Tre

– The Kolors con Un ragazzo una ragazza. Presenta Angelina Mango

– Geolier con I p’ me, tu p’ te. Presenta Fiorella Mannoia

– Loredana Bertè con Pazza. Presenta Sangiovanni

– Annalisa con Sinceramente. Presenta Maninni

– Irama con Tu no. Presentano i Ricchi e Poveri

– Clara con Diamanti grezzi. Presentano i Negramaro

Gli ospiti di questa sera saranno: Giovanni Allevi, John Travolta, Mirko Casadei e l’orchestra Santa Balera, Leo Gassmann per presentare la fiction Califano e il cast di Mare Fuori. Sul palco galleggiante ci sarà Bob Sinclair, in quello di Piazza Colombo Rosa Chemical.