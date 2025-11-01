17.1 C
Roma
sabato – 1 Novembre 2025
Gossip

Ascolti disastrosi per Grande Fratello in Italia

Da stranotizie
Ascolti disastrosi per Grande Fratello in Italia

Gli ascolti TV del 30 ottobre 2025 segnano un vero disastro per Simona Ventura e il suo Grande Fratello. L’arrivo di Valentina Piscopo nella Casa non è servito a migliorare le cose. Le soap opera come Beautiful e Forbidden Fruit dominano il pomeriggio, superando due milioni di telespettatori.

Il programma Uomini e Donne continua a riscuotere successo con un 21,8% di share e oltre due milioni di telespettatori. Anche La forza di una donna e Amici si comportano bene, rispettivamente con quasi 1.900.000 e 1.500.000 telespettatori. Diminuiscono invece gli ascolti di Gianluigi Nuzzi con Dentro la Notizia, fermandosi a poco più di un milione e trecentomila spettatori.

Canale 5 si riprende con Gerry Scotti e Samira Lui, che superano Stefano De Martino nell’access prime time: La Ruota della Fortuna totalizza oltre cinque milioni di telespettatori, contro i quasi cinque milioni di Affari Tuoi, rendendo la sfida equilibrata fino alle prime serate.

Qui, però, Rai 1 sorprende con Noi del Rione Sanità, che conquista 2.769.000 telespettatori e il 17,7% di share, mentre il Grande Fratello fissa un triste 1.620.000 spettatori e il 13,1% di share. Nonostante un triangolo amoroso che avrebbe potuto coinvolgere il pubblico, i concorrenti non riescono a suscitare interesse, limitandosi ad attività quotidiane senza creare dinamiche interessanti.

Dopo l’ennesimo flop, i fan iniziano a guardare con curiosità al Grande Fratello Vip condotto da Alfonso Signorini, dove Maria De Filippi potrebbe avere un ruolo.

✨ I prodotti più amati e venduti su TikTok Shop!

Scopri la selezione dei gadget e delle tecnologie più richieste e apprezzate. Visita il profilo per trovare le novità e i prodotti più popolari.

Articolo precedente
Regno Unito e Programma di Difesa UE: Accordo a Novembre?
Articolo successivo
Testo Completo di Timber: Pitbull e Ke$ha – Scopri il Significato!
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.