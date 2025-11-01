Ascolti disastrosi per Grande Fratello in Italia

Gli ascolti TV del 30 ottobre 2025 segnano un vero disastro per Simona Ventura e il suo Grande Fratello. L’arrivo di Valentina Piscopo nella Casa non è servito a migliorare le cose. Le soap opera come Beautiful e Forbidden Fruit dominano il pomeriggio, superando due milioni di telespettatori.

Il programma Uomini e Donne continua a riscuotere successo con un 21,8% di share e oltre due milioni di telespettatori. Anche La forza di una donna e Amici si comportano bene, rispettivamente con quasi 1.900.000 e 1.500.000 telespettatori. Diminuiscono invece gli ascolti di Gianluigi Nuzzi con Dentro la Notizia, fermandosi a poco più di un milione e trecentomila spettatori.

Canale 5 si riprende con Gerry Scotti e Samira Lui, che superano Stefano De Martino nell’access prime time: La Ruota della Fortuna totalizza oltre cinque milioni di telespettatori, contro i quasi cinque milioni di Affari Tuoi, rendendo la sfida equilibrata fino alle prime serate.

Qui, però, Rai 1 sorprende con Noi del Rione Sanità, che conquista 2.769.000 telespettatori e il 17,7% di share, mentre il Grande Fratello fissa un triste 1.620.000 spettatori e il 13,1% di share. Nonostante un triangolo amoroso che avrebbe potuto coinvolgere il pubblico, i concorrenti non riescono a suscitare interesse, limitandosi ad attività quotidiane senza creare dinamiche interessanti.

Dopo l’ennesimo flop, i fan iniziano a guardare con curiosità al Grande Fratello Vip condotto da Alfonso Signorini, dove Maria De Filippi potrebbe avere un ruolo.