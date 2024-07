Ascolti di Temptation Island 2024: quanto ha fatto la seconda puntata

Parliamo di ascolti. Ieri su Canale 5 è andata in onda la seconda puntata di Temptation Island che ha visto il falò di confronto fra Christian e Ludovica. Un falò terminato con la rottura dei due.

Su Rai1 è andato in onda il programma di Alberto Angela, Noos – L’avventura Della Conoscenza che ha interessato 1.815.000 telespettatori, pari al 12,2% di share; Temptation Island, invece, ha fatto 3.547.000 telespettatori, pari al 26,8% di share. In crescita rispetto al debutto.

1^ puntata: 3.248.000 telespettatori, pari al 24,9% di share

2^ puntata: 3.547.000 telespettatori, pari al 26,8% di share

Degli ascolti di Temptation Island ne ha parlato anche Raffaella Mennoia un anno fa su Tv Sorrisi e Canzoni:

“I dati e lo share non sono mai scontati. Per di più siamo stati fermi una stagione e questo è un programma che va in onda solo per sei puntate all’anno e non ha una lunga storia. Se saltando l’edizione 2022 le aspettative sono cresciute? Pare di sì, anche se nel frattempo il pubblico poteva essersi appassionato a qualcos’altro. Invece è stato ben contento di questo ritorno. Chi ha inventato lo slogan “Un viaggio nei sentimenti”? Credo fosse nel format originale, che tra l’altro è diverso da quello che realizziamo noi, anche se poi pure all’estero si sono adattati alla versione italiana. In cosa è diversa la versione italiana? Noi non facciamo vedere molto, nel racconto c’è una linea narrativa che si fonda sull’immaginazione di quello che succederà“.