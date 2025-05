Ascolti di Ballando con le Stelle: Seconda Puntata

Ieri sera, su Rai Uno, l’appuntamento con “Affari Tuoi” condotto da Stefano De Martino è stato annullato per dare spazio alla semifinale degli Internazionali d’Italia di tennis. L’incontro tra Tommy Paul e Jannik Sinner ha ottenuto un seguito di 4.925.000 telespettatori, risultando in un 25% di share, con la vittoria dell’italiano in due set a uno. Per questo motivo, la seconda puntata di “Sognando Ballando Con le Stelle” ha subito un ritardo, iniziando alle 22:50 e proseguendo fino alle 2:00 di notte. Gli ascolti sono stati inferiori rispetto alla prima puntata, registrando 1.351.000 telespettatori e un 15,4% di share, in contrasto con i 2.407.000 e il 16,7% della prima puntata.

Su Canale 5, la serie “Tradimento” ha attirato 2.387.000 spettatori, per un 14,9% di share. Milly Carlucci ha espresso soddisfazione per i risultati del suo programma, sottolineando come le condizioni attuali, tra distrazioni e un clima emotivo complesso dovuto alla morte di Papa Francesco, abbiano influenzato l’intrattenimento. “Abbiamo raggiunto un buon risultato in un contesto competitivo”, ha dichiarato, evidenziando l’importanza di lanciare la ventesima edizione di “Ballando”.

Infine, Francesco Totti ha ufficializzato la sua partecipazione a “Ballando Con le Stelle”, alimentando l’aspettativa del pubblico.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.biccy.it