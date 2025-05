Ascolti di Amici 24, quanti spettatori ha avuto la semifinale

Da settimane Rai Uno ha visto un netto predominio di Mediaset negli ascolti, come dimostra l’andamento della trasmissione “Techetechetè A gentile Richiesta”, con solo 1.774.000 spettatori e l’11,9% di share. In contrasto, la semifinale di “Amici 24” su Canale 5 ha ottenuto 3.784.000 telespettatori e un notevole 27,7% di share, confermando risultati simili a quelli delle scorse puntate. Maria De Filippi continua a dominare i sabati sera di Mediaset grazie a successi come “Tu Si Que Vales”, “C’è Posta Per Te” e “Amici”.

Pier Silvio Berlusconi ha riconosciuto il contributo fondamentale di Maria De Filippi, sottolineando che “Amici” non è solo un programma televisivo, ma un vero e proprio fenomeno italiano, contribuendo alla nascita di molti artisti apprezzati a livello nazionale.

Le puntate di “Amici 24” hanno mostrato trend di ascolti costanti. Nella prima puntata, ha attirato 4.019.000 telespettatori (27,9% di share), con seguiti da 3.566.000 fino a 3.784.000 in successive puntate. L’andamento è stato simile per “Amici 23”, che ha visto la finale raggiungere 4.484.000 spettatori e un record del 31,8% di share nonostante un’assenza di dati per una puntata dovuta a uno sciopero.

Anche “Amici 22” ha avuto un ottimo riscontro, con ascolti che variavano da un minimo di 4.007.000 a un massimo di 4.860.000, consolidando così il successo del format. Nel complesso, “Amici” continua a rimanere un pilastro dello spettacolo italiano, utile a lanciare nuovi talenti.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.biccy.it