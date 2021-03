Quali sono stati gli ascolti della quinta puntata del Festival di Sanremo del 2021?

Se la prima serata di Amadeus con Ibrahimovic ha totalizzato 9.836.000 telespettatori ottenendo il 46,6% di share, la seconda serata con Elodie co-conduttrice ha fatto 7.586.000 telespettatori con il 42,1% di share, la terza con la modella Vittoria Ceretti ha fatto 7.653.000 con il 44,3% di share, la quarta con Barbara Palombelli ha totalizzato 8.014.000 spettatori con il 44,7% di share; quella di ieri sera – la finalissima – ha fatto 10.715.000 spettatori con il 53,5% di share.

L’anno scorso (Amadeus) la finale ha ottenuto una media di 11.477.000 telespettatori con il 60,6% di share; mentre nel 2019 (Claudio Baglioni) venne visto da 12.125.000 telespettatori e 58,30% di share. Nel 2018 (Claudio Baglioni), invece, la quinta puntata ottenne come media 11.687.000 spettatori ed il 56% di share.

Nel 2017 (Carlo Conti), la serata finale fu vista da 9.927.000 telespettatori pari al 56%% di share, mentre l’anno precedente (sempre Carlo Conti) segnò 11.122.000 telespettatori ed il 52,52% di share.

1^ puntata: 8.363.000 telespettatori con il 46,6% di share

2^ puntata: 7.586.000 telespettatori con il 42,1% di share

3^ puntata: 7.653.000 telespettatori con il 44,3% di share

4^ puntata: 8.014.000 telespettatori con il 44,7% di share

5^ puntata: 10.715.000 telespettatori con il 53,5% di share

Un Festival che chiude al 53,5%, in un mese diverso, senza pubblico, nel pieno di una pandemia, senza ospiti di peso e internazionali, con tagli al budget e dirigenza in scadenza non può definirsi flop. Ci sono stati errori ma l’hanno portata a casa. #Sanremo2021

— Giuseppe Candela (@GiusCandela) March 7, 2021