La diciassettesima puntata del Grande Fratello Vip (che ha visto l’eliminazione di Paolo Brosio e la squalifica di Stefano Bettarini) si è conclusa con la nomination di Stefania Orlando e Massimiliano Morra.

La puntata del GF Vip ha totalizzato 3.485.000 spettatori pari al 20,05% di share, mentre la prima puntata della nuova fiction di Rai Uno con Beppe Fiorello ha registrato 5.184.000 telespettatori pari a share 21%.

