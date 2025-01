Ascolti 9 gennaio, Amadeus inizia male con il serale di Chissà chi è

Amadeus ha subito una sconfitta con il suo programma “Chissà Chi È”, una nuova versione di “I Soliti Ignoti” su Rai1, che non ha attratto il pubblico di Warner Bros Discovery. Nonostante i tentativi di rinnovare il format, gli ascolti sono stati deludenti sin dal debutto, rimanendo bassi anche nelle varie modifiche apportate. Ad esempio, non ha ottenuto buoni risultati sia nel formato classico sia con la suddivisione delle puntate in “prima” e “seconda parte”. Inoltre, l’inserimento di un timer per abbinare l’identità all’indiziato e le repliche non hanno sortito effetti positivi.

La situazione non è migliorata neppure con la prima puntata in prima serata, caratterizzata dalla presenza di concorrenti vip come Giovanna Civitillo e Carmen Di Pietro, che si è rivelata un’ottima scelta per risollevare gli ascolti. Tuttavia, la puntata ha registrato solamente 435.000 spettatori e un deludente 2,4% di share, evidenziando ulteriormente il disinteresse del pubblico.

La questione sembra non dipendere da Amadeus, che, nello stesso giorno della settimana, ha ottenuto ascolti decisamente superiori con il suo altro programma, “La Corrida”. In quel caso, gli ascolti sono stati migliori, con numeri che variano da 816.000 a oltre 1.000.000 di telespettatori e percentuali di share che raggiungono il 7,9%. Questo confronto suggerisce che il problema principale risieda nel formato e nella proposta di “Chissà Chi È”, piuttosto che nelle capacità di Amadeus come conduttore.

In sintesi, “Chissà Chi È” ha registrato solo fallimenti, non riuscendo a coinvolgere il pubblico nonostante le modifiche e i tentativi di attrarre nuovi spettatori. A fronte di questo flop, potrebbe diventare necessario rivalutare l’intero concept alla base del programma, poiché le scelte di format non hanno mostrato segni di gradimento da parte del pubblico.