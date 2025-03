Ascolti 8 marzo, quanto ha fatto C’è Posta per Te

Ieri sera è andata in onda l’ottava puntata di “C’è Posta Per Te”, condotta da Maria De Filippi, con ospiti Michele Morrone e Stash dei The Kolors. La trasmissione ha registrato circa 3.897.000 telespettatori, corrispondenti a un 28,2% di share. La De Filippi ha affrontato la concorrenza di Marco Liorni e il suo programma “L’Eredità – Speciale Sanremo”, che ha totalizzato 2.253.000 telespettatori e un 15,5% di share, con ospiti del calibro di Clementino, Marcella Bella e Riccardo Cocciante.

Analizzando gli ascolti delle precedenti sette puntate del 2025, si osserva una tendenza in generale positiva, sebbene ci sia stata una lieve flessione negli ultimi episodi. La prima puntata ha avuto 4.833.000 telespettatori (31,3% di share) e i numeri si sono mantenuti alti nelle settimane seguenti, con una leggera diminuzione negli ultimi due episodi, culminando nell’ottava puntata.

Maria De Filippi ha descritto il programma come quello che richiede maggiore energia e impegno, sottolineando l’importanza di preparazione e conduzione. Ha condiviso che “C’è Posta Per Te” rappresenta per lei non solo una grande sfida, ma anche una fonte di soddisfazioni. La trasmissione ha un valore emozionale, contribuendo a riunire persone che non si vedono da anni, rendendola quasi un servizio pubblico per le emozioni. Maria ha paragonato il programma a una tazza di cioccolata calda, evidenziando l’autenticità e il calore che riesce a trasmettere al pubblico.