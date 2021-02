La 38^ puntata del Grande Fratello Vip è terminata con la nomination fra Maria Teresa Ruta, Samantha De Grenet e Andrea Zenga.

La puntata del GF Vip ha totalizzato 3.692.000 spettatori pari al 21,17% di share, mentre su Rai Uno la nuova puntata della fiction Il Commissario Ricciardi ha registrato 5.521.000 telespettatori pari a share 22,87%.

Grazie per aver seguito con noi questa puntata di #GFVIP! Il prossimo appuntamento con Grande Fratello è per venerdì, in prima serata su #Canale5 ed in streaming su Mediaset Play! 😍 pic.twitter.com/qAArit4zxd

— Grande Fratello (@GrandeFratello) February 9, 2021