La 24^ puntata del Grande Fratello Vip (che ha visto l’uscita di Elisabetta Gregoraci) si è conclusa con la nomination di Andrea Zelletta, Giacomo Urtis, Selvaggia Roma e Stefania Orlando.

La puntata del GF Vip ha totalizzato 3.649.000 spettatori pari al 19,82% di share, mentre la nuova puntata della fiction di Rai Uno Vite in Fuga ha registrato 4.759.000 telespettatori pari a share 19,57%.

1^ puntata: 2.833.000 spettatori pari al 18,99% di share

2^ puntata: 2.440.000 spettatori pari al 14,77% di share

3^ puntata: 3.000.000 spettatori pari a 18,10% di share

4^ puntata: 2.877.000 spettatori pari al 16,76% di share

5^ puntata: 3.130.000 spettatori pari al 19,76% di share

6^ puntata: 3.037.000 spettatori pari al 18,17% di share

7^ puntata: 3.390.000 spettatori pari al 20,56% di share

8^ puntata: 2.754.000 spettatori pari al 16,53% di share

9^ puntata: 3.120.000 spettatori pari al 18,70% di share

10^ puntata: 3.039.000 spettatori pari al 17,40% di share

11^ puntata: 3.429.000 spettatori pari al 20,66% di share

12^ puntata: 3.398.000 spettatori pari al 19,20% di share

13^ puntata: 3.114.000 spettatori pari al 19,15% di share

14^ puntata: 3.188.000 spettatori pari al 18,7% di share

15^ puntata: 3.279.000 spettatori pari al 19,4% di share

16^ puntata: 3.379.000 spettatori pari al 18,69% di share

17^ puntata: 3.485.000 spettatori pari al 20,05% di share

18^ puntata: 3.150.000 spettatori pari al 17,65% di share

19^ puntata: 3.501.000 spettatori pari al 19,65% di share

20^ puntata: 3.566.000 spettatori pari al 19,67 di share

21^ puntata: 3.497.000 spettatori pari al 20,22% di share

22^ puntata: 3.560.000 spettatori pari al 20,53% di share

23^ puntata: 3.369.000 spettatori pari al 18,52% di share

24^ puntata: 3.649.000 spettatori pari al 19,82% di share

