Ascolti 7 aprile, quanto ha ottenuto la prima puntata di The Couple

Ieri sera è andata in onda la prima puntata di “The Couple – Una Vittoria Per Due”, il nuovo reality show di Canale 5 condotto da Ilary Blasi. Otto coppie competono per trovare la chiave giusta che apre una cassaforte contenente un milione di euro. La premiere ha attirato 2.234.000 telespettatori, corrispondenti al 18,55% di share. In confronto, su Rai1, Alberto Angela con “Ulisse: Il Piacere Della Scoperta” ha registrato 2.843.000 telespettatori e il 17,5% di share, risultati non eccezionali per entrambe le reti.

Il cast del programma è composto da sedici concorrenti divisi in coppie: Andrea Tabanelli con Antonino Spinalbese, Benedicta e Brigitta Boccoli, Danilo e Fabrizio Milito, Elena Barolo con Thais Wiggers, Giorgia Villa con Laura Maddaloni, Irma e Lucia Testa, Jasmine Carrisi con Pierangelo Greco, Manila Nazzaro con Stefano Oradei. Ogni coppia ha in dotazione due chiavi, ma solo una di esse riuscirà ad aprire la cassaforte.

Le regole prevedono che, attraverso prove e strategie, i concorrenti dovranno affrontare diverse sfide per conquistare l’obiettivo finale. La competizione inizierà con quattro duelli che determineranno la coppia vincitrice della prima puntata, che otterrà l’immunità e vantaggi esclusivi. I concorrenti sono pronti a sfidarsi e a mettere in atto strategie per vincere il montepremi straordinario. Chi avrà successo nell’ardua impresa di superare tutte le prove e trionfare alla fine?