Ascolti 6 marzo, quanto ha fatto la 39esima puntata del Grande Fratello Vip

Nuovo appuntamento con gli ascolti del GF Vip. La 39esima puntata della settima edizione del Grande Fratello Vip, andata in onda ieri 6 marzo, verrà ricordata per il discorso di Alfonso Signorini sul disappunto di Pier Silvio. Al televoto sono finiti: Alberto, Antonella, Davide, Giaele, Onestini, Milena e Nikita. Questa volta non si sceglierà il nuovo finalista, ma tra i 7 nominati c’è il prossimo eliminato.

La puntata del GF Vip ha totalizzato 2.915.000 spettatori pari al 22,6% di share. Mentre su Rai Uno la fiction Il Commissario Ricciardi ha registrato 4.039.000 telespettatori pari al 21,5% di share. Vi ricordo che la prossima puntata del Grande Fratello Vip sarà giovedì 9 marzo.

Ascolti | Grande Fratello Vip 7

1^ puntata: 2.636.000 spettatori pari al 21,73% di share

2^ puntata: 2.266.000 telespettatori pari al 19,50% di share

3^ puntata: 2.446.000 telespettatori pari al 17,84% di share

4^ puntata: 2.495.000 telespettatori pari al 19,5% di share

5^ puntata: 3.313.000 telespettatori pari al 25,09% di share

6^ puntata: 2.761.000 telespettatori pari al 21,3% di share

7^ puntata: 2.730.000 telespettatori pari al 20,85% di share

8^ puntata: 2.541.000 telespettatori pari al 19,45% di share

9^ puntata: 2.652.000 telespettatori pari al 20,76% di share

10^ puntata: 2.391.000 telespettatori pari al 19,30% di share

11^ puntata: 2.501.000 telespettatori pari al 19,70% di share

12^ puntata: 2.062.000 telespettatori pari al 20,6% di share

13^ puntata: 2.395.000 telespettatori pari al 20,32% di share

14^ puntata: 2.659.000 telespettatori pari al 20,77% di share

15^ puntata: 2.611.000 telespettatori pari al 21,52% di share

16^ puntata: 2.596.000 telespettatori pari al 20,71% di share

17^ puntata: 2.770.000 telespettatori pari al 21,90% di share

18^ puntata: 2.881.000 telespettatori pari al 23,09% di share

19^ puntata: 2.811.000 telespettatori pari al 22,8% di share

20^ puntata: 2.892.000 telespettatori pari al 22,92% di share

21^ puntata: 2.482.000 telespettatori pari al 20,73% di share

22^ puntata: 2.854.000 telespettatori pari al 22,8% di share

23^ puntata: 2.104.000 telespettatori pari al 16,3% di share

24^ puntata: 2.819.000 telespettatori pari al 23,21% di share

25^ puntata: 2.416.000 telespettatori pari al 19,1% di share

Gli ascolti del 2023

26^ puntata: 2.951.000 telespettatori pari al 21,9% di share

27^ puntata: 2.682.000 telespettatori pari al 20,1% di share

28^ puntata: 2.570.000 telespettatori pari al 19,64% di share

29^ puntata: 2.639.000 telespettatori pari al 19,1% di share

30^ puntata: 2.698.000 telespettatori pari al 20,6% di share

31^ puntata: 2.780.000 telespettatori pari al 20,6% di share

32^ puntata: 1.790.000 telespettatori pari al 10,88% di share

33^ puntata: 2.676.000 telespettatori pari al 19,80% di share

34^ puntata: 2.480.000 telespettatori pari al 18,7% di share

35^ puntata: 2.709.000 telespettatori pari al 20,3% di share

36^ puntata: 2.759.000 telespettatori pari al 21,1% di share

37^ puntata: 2.899.000 telespettatori pari al 21,44% di share

38^ puntata: 2.574.000 telespettatori pari al 19,35% di share

39^ puntata: 2.915.000 telespettatori pari al 22,60% di share