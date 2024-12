Ascolti 6 dicembre: quanto ha ottenuto la quarta puntata di The Voice Kids

Ieri sera, su Rai1, Antonella Clerici ha condotto la quarta puntata della nuova edizione di The Voice Kids, dedicata alle Blind Audition. Durante questa fase, ogni coach ha completato le proprie squadre e nel team di Loredana Bertè è entrata anche Carol, figlia della showgirl Fanny Cadeo. Ospite speciale della serata è stata Chiara Galiazzo, famosa per la sua partecipazione a X Factor, che ha sorpreso un giovane concorrente.

Il legame tra Carol e sua madre rappresenta una delle tante forme di famiglia, un rapporto caratterizzato da una forte complicità e una connessione con l’arte e la musica, che contribuisce a rendere il tutto più magico. La puntata ha registrato un ascolto di 3.826.000 telespettatori, corrispondente al 24% di share. In confronto, su Canale 5 è andata in onda la fiction Il Patriarca, che ha totalizzato 2.180.000 telespettatori e un share del 13,2%.

Analizzando gli ascolti delle puntate precedenti di The Voice Kids, si nota un buon trend: la prima puntata ha avuto 3.451.000 telespettatori e il 21,5% di share, la seconda 3.394.000 telespettatori e il 21,31% di share, e la terza 3.716.000 telespettatori e il 23,8% di share. La quarta puntata mostra un ulteriore miglioramento, raggiungendo il 24% di share.

Con diversi team che si stanno formando, anche il Team di Loredana Bertè è pronto per le prossime sfide. La semifinale si avvicina e il pubblico è invitato a non mancare. Gigi D’Alessio e gli altri coach proseguono nella formazione dei loro giovani talenti, con Gigi che ha bisogno di un piano per il suo team. Anche Aurora si è unita al team di Arisa. Clementino è stato il primo coach a completare la sua squadra, presentando i suoi piccoli talenti.

Infine, lo show sta continuando a coinvolgere un numero crescente di spettatori, testimoniando l’interesse e l’affetto del pubblico per il programma. Con il proseguo delle audizioni e le semifinali in vista, tutti gli occhi rimangono puntati su The Voice Kids.