Ascolti 5 settembre, quanto ha fatto la prima di È Sempre Carta Bianca

Ieri sera su Rete4 abbiamo potuto assistere al grande debutto di Bianca Berlinguer passata ufficialmente a Mediaset e oggi si può parlare di ascolti.

È Sempre Cartabianca – programma identico nella forma e nei contenuti allo storico Cartabianca – ieri sera ha convinto 1.208.000 telespettatori pari al 9,6% di share. Il suo diretto competitor su Rai3, Filorosso, ha raccolto davanti al video 609.000 spettatori pari ad uno share del 4,25%.

Ascolti, come sono cambiati rispetto al 2022

L’anno scorso la prima puntata di Cartabianca (andata in onda il 30 agosto 2022) ha fatto 862.000 telespettatori pari al 6,6% di share. Una crescita esponenziale (3 punti di share e oltre 200 mila telespettatori) dovuti soprattutto al cambio di concorrenza e all’orario di messa in onda. Un anno fa il diretto competitor di Cartabianca è stato Fuori Dal Coro (8,4% di share), decisamente più agguerrito di Filorosso di quest’anno, che su Rai3 ha fatto – come già scritto – il 4,25%. Aumentata anche la durata: nel 2022 l’orario di chiusura era mezzanotte, ora a ridosso dell’una del mattino.

Le prime parole di Bianca Berlinguer

“Buonasera e benvenuti a tutti a È Sempre Carta Bianca. Forse più di qualcuno si stupirà di trovarmi su questo canale e non vi nascondo che ne sono anch’io un po’ sorpresa. Ma è stata Mediaset a garantire le condizioni migliori per poter continuare quello che in questi anni abbiamo realizzato su Rai3. La Rai resterà per sempre, davvero per sempre, nel mio cuore con tutte le persone a cui ho voluto bene e che hanno dimostrato ancora oggi di volermene tantissimo. Ma con Mediaset abbiamo pensato di cominciare una nuova avventura.