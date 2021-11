Parliamo di ascolti. Ieri sera, venerdì 5 novembre, è andata in onda la sedicesima puntata del Grande Fratello Vip che ha visto finire in nomination (il televoto non è eliminatorio) Carmen Russo, Gianmaria Antinolfi, Soleil Sorge, Alex Belli e Davide Silvestri; mentre su Rai Uno c’è stata l’ultima puntata di Tale e Quale Show, che ha visto trionfare i Gemelli di Guidonia.

La 16^ puntata del Grande Fratello Vip con Alfonso Signorini Sonia Bruganelli e Adriana Volpe ha totalizzato 3.098.000 telespettatori, pari al 19,61% di share; mentre l’ultima puntata di Tale e Quale Show con Carlo Conti ha fatto 4.509.000 telespettatori, pari al 22,64% di share.

Grande Fratello Vip 6 | Ascolti

1^ puntata: 2.860.000 spettatori pari al 20,7% di share

2^ puntata: 2.001.000 spettatori pari al 14.7% di share

3^ puntata: 2.578.000 spettatori pari al 17,48% di share

4^ puntata: 2.297.000 spettatori pari al 15,82% di share

5^ puntata: 2.828.000 spettatori pari al 19,15% di share

6^ puntata: 2.487.000 spettatori pari al 16,88% di share

7^ puntata: 3.131.000 spettatori pari al 21,60% di share

8^ puntata: 2.641.000 spettatori pari al 17% di share

9^ puntata: 3.181.000 spettatori pari al 20,7% di share

10^ puntata: 2.449.000 spettatori pari al 15,7% di share

11^ puntata: 2.967.000 spettatori pari al 19% di share

12^ puntata: 2.678.000 spettatori pari al 18,24% di share

13^ puntata: 3.013.000 spettatori pari al 20,38% di share

14^ puntata: 2.630.000 spettatori pari al 17,20% di share

15^ puntata: 2.811.000 spettatori pari al 18,91% di share

16^ puntata: 3.098.000 spettatori pari al 19,61% di share

Tale e Quale Show | Ascolti

1^ puntata: 3.969.000 spettatori pari al 22,5 % di share

2^ puntata: 3.787.000 spettatori pari al 20,98% di share

3^ puntata: 4.027.000 spettatori pari al 21,88% di share

4^ puntata: 4.204.000 spettatori pari al 21,84% di share

5^ puntata: 4.319.000 spettatori pari al 22,5% di share

6^ puntata: 4.116.000 spettatori pari al 21,60% di share

7^ puntata: 4.250.000 spettatori pari al 21,77% di share

8^ puntata: 4.509.000 spettatori pari al 22,64% di share