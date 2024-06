Ascolti 5 giugno: quanto ha fatto la finale de L’Isola dei Famosi

Parliamo di ascolti tv. Ieri, 5 giugno, è andata in onda la 14esima e ultima puntata della 18esima edizione de L’Isola dei Famosi, la prima condotta da Vladimir Luxuria con Elenoire Casalegno inviata e la coppia Sonia Bruganelli e Dario Maltese opinionisti.

Nel corso della finale abbiamo assistito al trionfo di Aras Senol che ha vinto su Samuel Peron (secondo classificato), Edoardo Stoppa (terzo classificato), Alvina Verecondi Scortecci (quarta classificata), Artur Dainese (quinto classificato) ed Edoardo Franco (sesto classificato).

A causa di uno sciopero sappiamo solo le percentuali share della prima serata e della seconda serata che sono: il 15,81% fino all’eliminazione di Artur e il 22,87% di share fino a fine puntata. Il suo competitor, Rai1, ha mandato in onda il concerto di Vasco Rossi che ha fatto il 13,42% di share nella prima serata e il 10,46% di share nella seconda serata.

L’Isola dei Famosi 18 | Ascolti

1^ puntata: 2.602.000 telespettatori, pari al 19,98% di share

2^ puntata: 2.432.000 telespettatori, pari al 17,8% di share

3^ puntata: 2.376.000 telespettatori, pari al 17,4% di share

4^ puntata: 2.343.000 telespettatori, pari al 17,3% di share

5^ puntata: 2.105.000 telespettatori, pari al 16,2% di share

6^ puntata: 2.230.000 telespettatori, pari al 16,9% di share

7^ puntata: 2.040.000 telespettatori, pari al 15,8% di share

8^ puntata: 2.114.000 telespettatori, pari al 16,6% di share

9^ puntata: 1.972.000 telespettatori, pari al 16,2% di share

10^ puntata: 1.678.000 telespettatori, pari al 12% di share

11^ puntata: *nessun dato a causa di uno sciopero*

12^ puntata: 2.000.000 telespettatori, pari al 14,1% di share

13^ puntata: 2.013.000 telespettatori, pari al 16,9% di share

14^ puntata: *nessun dato certo a causa di uno sciopero*, 15,81% di share nella prima parte, 22,87% di share nella seconda parte.

Naufraghi tornati in Italia

Francesca Bergesio | 3 giorni in Honduras | RITIRATA

Luce Caponegro | 7 giorni in Honduras | ELIMINATA

Francesco Benigno | 5 giorni in Honduras | ESPULSO

Peppe Di Napoli | 11 giorni in Honduras | RITIRATO

Maité Yanes | 14 giorni in Honduras | ELIMINATA

Pietro Fanelli | 18 giorni in Honduras | RITIRATO

Sonny Olumati | 11 giorni in Honduras | ELIMINATO

Daniele Radini Tedeschi | 20 giorni in Honduras | RITIRATO

Marina Suma | 28 giorni in Honduras | ELIMINATA

Rosanna Lodi | 24 giorni in Honduras | ELIMINATA

Joe Bastianich | 35 giorni in Honduras | RITIRATO

Valentina Vezzali | 42 giorni in Honduras | ELIMINATA

Greta Zuccarello | 45 giorni in Honduras | ELIMINATA

Dario Cassini | 14 giorni in Honduras | ELIMINATO

Linda Morselli | 17 giorni in Honduras | ELIMINATA

Khady Gueye | 52 giorni in Honduras | ELIMINATA

Karina Sapsai | 21 giorni in Honduras | ELIMINATA

Matilde Brandi | 56 giorni in Honduras | ELIMINATA

Edoardo Franco | 59 giorni in Honduras | ELIMINATO

Artur Dainese | 59 giorni in Honduras | ELIMINATO

Alvina Verecondi Scortecci | 59 giorni in Honduras | ELIMINATA

Edoardo Stoppa | 59 giorni in Honduras | ELIMINATO

Samuel Peron | 59 giorni in Honduras | ELIMINATO

Aras Senol | 59 giorni in Honduras | VINCITORE