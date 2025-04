Ascolti 5 aprile: quanto ha fatto la terza puntata di Amici 24

Ieri sera su Canale 5 si è svolta la terza puntata del serale di Amici 24. Maria De Filippi ha registrato ottimi ascolti, con 3.858.000 spettatori e il 27,9% di share, in linea con le edizioni precedenti. La puntata ha visto l’eliminazione di Luk3, il quale ha commentato la sua esperienza dicendo di essere grato per i legami creati e per il supporto ricevuto. Ha espresso la sua passione per la musica, affermando di continuare a lavorare in studio nonostante l’eliminazione.

Riguardo agli ascolti, la prima puntata ha ottenuto 4.019.000 telespettatori con il 27,9% di share, mentre la seconda puntata ha visto 3.566.000 spettatori e il 25,6% di share. Le eliminazioni di questa edizione includono Luk3, insieme ad Asia De Filio, Vybes e Raffaella Mitaritonna.

Attualmente, gli studenti ancora in gara includono Alessia Pecchia, Antonia Nocca, Chiara Bacci, Chiamamifaro, Daniele Doria, Francesca Bosco, Francesco Fasaro, Jacopo Sol, Nicolò Filippucci, Senza Cri e TrigNO. Luk3, nello specifico, ha sottolineato l’importanza delle sfide affrontate e i momenti divertenti vissuti, dalle sfide di ballo con TrigNO alla crescita personale e professionale.

Quest’ultima edizione di Amici mantiene quindi un buon livello di ascolti e continua a stimolare emozioni e talenti tra giovani artisti.