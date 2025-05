Ascolti 4 maggio: quanto ha ottenuto la quarta puntata di The Couple

Ieri sera è andata in onda, eccezionalmente di domenica, la quarta puntata di “The Couple – Una Vittoria Per Due”, il reality show di Canale 5 condotto da Ilary Blasi. La competizione ha visto cinque coppie in gara per conquistare la chiave che apre la cassaforte contenente un milione di euro. Nel televoto sono finite due coppie: Antonino e Andrea contro Milena e Stefano, ma solo una di esse uscirà nella prossima puntata.

Il televoto è aperto, permettendo ai telespettatori di salvare la coppia preferita inviando un SMS. Tuttavia, la quarta puntata ha registrato un netto calo di ascolti, con soli 951.000 telespettatori e un 7,5% di share, superata da Rai Uno e da altri canali. A titolo di confronto, su Rai1 lo speciale di “Affari Tuoi” ha attratto 5,3 milioni di spettatori, mentre su Italia 1 il programma “Le Iene” ha ottenuto 1.285.000 telespettatori e il 9,9% di share.

La programmazione ha evidenziato una flessione continua: la prima puntata aveva registrato 2.234.000 telespettatori e un 18,55% di share, seguono la seconda con 1.557.000 e il 13%, e la terza con 1.328.000 e il 10,9%. Il cast comprende coppie come Andrea Tabanelli e Antonino Spinalbese, Benedicta e Brigitta Boccoli, e molte altre.

Infine, la coppia Danilo e Fabrizio è ufficialmente eliminata dal programma.