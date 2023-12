Ascolti 4 dicembre: quanto ha fatto la 24esima del Grande Fratello

Parliamo di ascolti. Il Grande Fratello è in onda con la sua 17esima edizione e nel corso della 24esima puntata è stato svelato l’esito del televoto che ha decretato Alex Schwazer come secondo candidato all’eliminazione, ma a sorpresa si è ritirato. In nomination (il televoto è eliminatorio) sono finiti Anita Olivieri, Sara Ricci, Perla Vatiero e Mirko Brunetti. Il meno votato sarà eliminato.

La 24esima puntata del Grande Fratello ha fatto 2.779.000 telespettatori pari al 21,2% di share. Su Rai1 la fiction Il Metodo Fenoglio ha totalizzato 3.073.000 telespettatori pari al 16,8% di share.

Grande Fratello 17 | Ascolti

1^ puntata: 2.994.000 telespettatori, 23,01% di share

2^ puntata: 2.008.000 telespettatori, 16.1% di share

3^ puntata: 2.199.000 telespettatori, 18% di share

4^ puntata: 2.076.000 telespettatori, 16,87% di share

5^ puntata: 2.462.000 telespettatori, 18,23% di share

6^ puntata: 2.029.000 telespettatori, 16,4% di share

7^ puntata: 2.292.000 telespettatori, 17,9% di share

8^ puntata: 2.189.000 telespettatori, 16,7% di share

9^ puntata: 2.435.000 telespettatori, 17,88% di share

10^ puntata: 2.141.000 telespettatori, 16,46% di share

11^ puntata: 2.506.000 telespettatori, 17,9% di share

12^ puntata: 2.530.000 telespettatori, 18,7% di share

13^ puntata: 2.797.000 telespettatori, 20,09% di share

14^ puntata: 2.323.000 telespettatori, 17,1% di share

15^ puntata: 2.271.000 telespettatori, 17,7% di share

16^ puntata: 2.342.000 telespettatori, 17.4% di share

17^ puntata: 2.716.000 telespettatori, 20,5% di share

18^ puntata: 2.512.000 telespettatori, 18,5% di share

19^ puntata: 2.653.000 telespettatori, 19,6% di share

20^ puntata: 2.723.000 telespettatori, 19,2% di share

21^ puntata: 2.593.000 telespettatori, 18,9% di share

22^ puntata: 2.809.000 telespettatori, 21,2% di share

23^ puntata: 2.181.000 telespettatori, 16,9% di share

24^ puntata: 2.779.000 telespettatori, 21,2% di share

I concorrenti in Casa

Anita Olivieri

Beatrice Luzzi

Federico Massaro

Fiordaliso

Giuseppe Garibaldi

Grecia Colmenares

Letizia Petris

Marco Maddaloni

Massimiliano Varrese

Mirko Brunetti

Monia La Ferrera

Paolo Masella

Perla Vatiero

Rosy Chin

Sara Ricci

Vittorio Menozzi

I concorrenti fuori

Claudio Roma

Marco Fortunati

Lorenzo Remotti

Arnold Cardaropoli

Heidi Baci

Samira Lui

Valentina Modini

Giselda Torresan

Jill Cooper

Giampiero Mughini

Ciro Petrone

Angelica Baraldi

Alex Schwazer