Ieri sera, 30 ottobre, abbiamo assistito all’ennesimo scontro televisivo fra due colossi: il Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini e Tale e Quale Show di Carlo Conti.

Il GF Vip, giunto alla quattordicesima puntata ha totalizzato 3.188.000 spettatori pari al 18,7% di share, mentre la nuova puntata di Tale e Quale Show con Francesco Monte nei panni di Harry Styles ha registrato 3.816.000 telespettatori con 17,8% di share.

1^ puntata: 2.833.000 spettatori pari al 18,99% di share

2^ puntata: 2.440.000 spettatori pari al 14,77% di share

3^ puntata: 3.000.000 spettatori pari a 18,10% di share

4^ puntata: 2.877.000 spettatori pari al 16,76% di share

5^ puntata: 3.130.000 spettatori pari al 19,76% di share

6^ puntata: 3.037.000 spettatori pari al 18,17% di share

7^ puntata: 3.390.000 spettatori pari al 20,56% di share

8^ puntata: 2.754.000 spettatori pari al 16,53% di share

9^ puntata: 3.120.000 spettatori pari al 18,70% di share

10^ puntata: 3.039.000 spettatori pari al 17,40% di share

11^ puntata: 3.429.000 spettatori pari al 20,66% di share

12^ puntata: 3.398.000 spettatori pari al 19,20% di share

13^ puntata: 3.114.000 spettatori pari al 19,15% di share

14^ puntata: 3.188.000 spettatori pari al 18,7% di share

1^ puntata: 3.524.000 spettatori pari al 18,9% di share

2^ puntata: 3.741.000 spettatori pari al 18,5% di share

3^ puntata: 3.782.000 spettatori pari al 18,42% di share

4^ puntata: 3.883.000 spettatori pari al 18,86% di share

5^ puntata: 4.282.000 spettatori pari al 19,41% di share

6^ puntata: 4.209.000 spettatori pari al 19,11% di share

7^ puntata: 3.816.000 spettatori pari al 17,8% di share

È stata una serata magica… esattamente come promesso! #GFVIP tornerà lunedì in prima serata, ovviamente su #Canale5 ed in streaming su Mediaset Play! 😍 pic.twitter.com/o5a8kHqwPd

— Grande Fratello (@GrandeFratello) October 31, 2020