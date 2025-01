Ascolti 30 gennaio: quanto ha fatto la 27esima puntata del Grande Fratello

Il Grande Fratello, giunto alla sua 18esima edizione, ha trasmesso la 27esima puntata in cui è stato eliminato Bernardo Cherubini. Al televoto sono finite sei persone: Emanuele, Iago, Ilaria, Jessica, Giglio e Zeudi, con l’uscita del meno votato prevista per lunedì. Si ricorda che se Zeudi dovesse essere eliminata, rientrerebbe grazie al biglietto di ritorno. Il televoto è ufficialmente aperto per salvare uno dei nominati.

La puntata ha registrato 1.978.000 telespettatori, con uno share del 15,28%. In confronto, la serie “Un Passo Dal Cielo” su Rai1 ha ottenuto 3.917.000 spettatori e un share del 21,53%. Gli ascolti del Grande Fratello hanno mostrato una certa variabilità: dalla prima puntata, che ha raccolto 2.510.000 spettatori e il 21,28% di share, si è scesi a 1.978.000 per la 27esima puntata. Altre puntate hanno avuto ascolti significativi, come la 21esima con 2.632.000 telespettatori e il 19,81% di share, mentre la 14esima ha avuto il calo maggiore con 1.803.000 spettatori e il 14,7% di share.

Tra i concorrenti attuali figurano Alfonso D’Apice, Amanda Lecciso, Iago Garcia, e Zeudi Di Palma. Alcuni concorrenti sono già stati eliminati o si sono ritirati, come Ilaria Clemente, Clarissa Burt e Bernardo Cherubini. L’appuntamento successivo è fissato per lunedì, con la promessa di continuare a offrire aggiornamenti tramite i vari canali social e piattaforme Mediaset.