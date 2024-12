Ascolti 30 dicembre: quanto ha fatto la ventesima puntata del Grande Fratello

Il Grande Fratello è attualmente in onda con la sua diciottesima edizione. Durante la ventesima puntata, abbiamo assistito al ritiro di Pamela Petrarolo e all’eliminazione delle Monsè. Nella stessa puntata, sono finiti in nomination quattro concorrenti: Bernardo Cherubini, Stefania Orlando, Shaila Gatta ed Helena Prestes. Il televoto è stato aperto per salvare due di loro, senza alcuna eliminazione.

Questo episodio ha catturato l’attenzione di 2.215.000 telespettatori, corrispondenti a un 18,45% di share. Per confronto, su Rai1 il film “Questi Fantasmi” ha registrato 2.998.000 spettatori e un share del 17,86%. Finora, i dati sugli ascolti di tutte le puntate del Grande Fratello sono i seguenti:

1^ puntata: 2.510.000 telespettatori – 21,28% di share

2^ puntata: 2.091.000 telespettatori – 17,1% di share

3^ puntata: 2.238.000 telespettatori – 18,5% di share

4^ puntata: 1.993.000 telespettatori – 16,3% di share

5^ puntata: 2.153.000 telespettatori – 17,9% di share

6^ puntata: 2.122.000 telespettatori – 16,5% di share

7^ puntata: 2.293.000 telespettatori – 18,5% di share

8^ puntata: 2.204.000 telespettatori – 17,36% di share

9^ puntata: 2.268.000 telespettatori – 18,19% di share

10^ puntata: 2.219.000 telespettatori – 18,1% di share

11^ puntata: 2.096.000 telespettatori – 17,1% di share

12^ puntata: 2.313.000 telespettatori – 17,9% di share

13^ puntata: 1.987.000 telespettatori – 15,4% di share

14^ puntata: 1.803.000 telespettatori – 14,7% di share

15^ puntata: 1.825.000 telespettatori – 13,9% di share

16^ puntata: 2.226.000 telespettatori – 17,5% di share

17^ puntata: 2.382.000 telespettatori – 18,79% di share

18^ puntata: 2.277.000 telespettatori – 19,09% di share

19^ puntata: 2.055.000 telespettatori – 16,33% di share

20^ puntata: 2.215.000 telespettatori – 18,45% di share

Attualmente, i concorrenti in gioco includono Alfonso D’Apice, Amanda Lecciso, Bernardo Cherubini, e altri, mentre i concorrenti già usciti comprendono nomi come Ilaria Clemente, Clarissa Burt e Michael Castorino.

La prossima puntata sarà trasmessa martedì, e i fan possono continuare a seguire le novità sulla Casa tramite Mediaset Extra, Mediaset Infinity e i social.