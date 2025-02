Ascolti 3 febbraio: quanto ha fatto la 28esima puntata del Grande Fratello

Nella 28esima puntata della 18esima edizione del Grande Fratello, si sono registrate l’eliminazione di Emanuele Fiori e il ritiro di Ilaria Galassi. Nove concorrenti, tra cui Amanda, Eva, e Giglio, si trovano al televoto e il meno votato verrà eliminato giovedì. Se Zeudi dovesse uscire, potrebbe rientrare grazie al biglietto di ritorno. Il televoto è aperto, invitando il pubblico a salvare uno dei nominati.

La puntata ha registrato 2.062.000 telespettatori, corrispondenti al 16% di share. A confronto, su Rai1, la serie Il Conte Di Montecristo ha attratto 5.304.000 spettatori, ottenendo il 28,9% di share. Ecco una panoramica degli ascolti delle puntate precedenti: la prima ha avuto 2.510.000 telespettatori (21,28% di share), mentre il numero è andato variando nel corso delle puntate, fino a raggiungere i 2.277.000 nella 18^ edizione e scendendo a 1.978.000 nella 27^ puntata.

Attualmente, in gara ci sono concorrenti come Alfonso D’Apice, Eva Grimaldi e Jessica Morlacchi, mentre numerosi concorrenti sono già stati eliminati o ritirati, come Ilaria Clemente e Clarissa Burt. Il prossimo appuntamento è fissato per giovedì, e la trasmissione invita gli spettatori a continuare a seguire le novità relative alla Casa attraverso i vari canali Mediaset.