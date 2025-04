Ascolti 28 aprile: quanto ha fatto la terza puntata di The Couple

Ieri sera è andata in onda la terza puntata di “The Couple – Una Vittoria Per Due”, il reality condotto da Ilary Blasi su Canale 5. Sette coppie si sfidano per conquistare la chiave che apre la cassaforte contenente un milione di euro. Attualmente, due coppie sono in nomination: Carrisi-Greco e le sorelle Testa, e una di esse uscirà.

Il televoto è aperto, permettendo agli spettatori di salvare Pierangelo e Jasmine o Lucia e Irma. Per votare, è necessario inviare un SMS al 477.000.4 con il nome della coppia scelta; il costo è di 0,1613€ per SMS, IVA inclusa.

La terza puntata ha registrato l’eliminazione di Elena Barolo e Thais Wiggers, raccogliendo 1.328.000 spettatori e un deludente 10,9% di share, ben sotto le aspettative per un reality di Mediaset. In confronto, il programma di Rai1 “Ulisse: Il Piacere Della Scoperta” condotto da Alberto Angela ha ottenuto 3.038.000 telespettatori e il 18,3% di share.

Le prime due puntate avevano avuto un successo migliore: la prima con 2.234.000 spettatori (18,55% di share) e la seconda con 1.557.000 spettatori (13% di share). Il cast del reality include personalità come Andrea Tabanelli, Antonino Spinalbese, Benedicta e Brigitta Boccoli, e molte altre coppie.

La situazione ascolti è preoccupante e si parla già di una possibile chiusura del programma, considerando il flop storico con una continua discesa negli ascolti.