Ascolti 27 febbraio, quanto ha fatto la 35ª puntata del Grande Fratello

Il Grande Fratello è attualmente nella sua 18esima edizione e ha trasmesso la 35esima puntata, durante la quale è stata eliminata Amanda Lecciso. Cinque concorrenti sono stati sottoposti al televoto: Chiara, Helena, Maria Teresa, Mattia e Zeudi, e uno di loro sarà eliminato nella prossima puntata, con il televoto aperto per scegliere chi salvare.

La 35esima puntata ha registrato 1.970.000 telespettatori, con uno share del 15,3%. A confronto, su Rai1 il programma Che Dio Ci Aiuti ha avuto 3.945.000 spettatori e il 22,8% di share. Nel dettaglio, gli ascolti delle puntate precedenti di Grande Fratello sono variati da 2.510.000 telespettatori nella prima puntata (21,28% di share) a 1.978.000 nella 27esima (15,28% di share), mostrando un andamento altalenante nel corso delle trasmissioni.

I concorrenti attualmente in gioco includono Chiara Cainelli, Federico Chimirri, Giglio Giglioli, Helena Prestes, e altri, mentre diversi concorrenti sono già usciti, sia per eliminazione che per ritiro. La lista degli eliminati comprende nomi noti come Enzo Paolo Turchi e Amanda Lecciso.

Il prossimo appuntamento con il Grande Fratello è fissato per lunedì. Nel frattempo, gli spettatori possono continuare a seguire le attività della Casa attraverso Mediaset Extra, Mediaset Infinity e sui vari social e sito ufficiale del programma.