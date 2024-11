Ascolti 26 novembre: quanto ha fatto la quindicesima puntata del Grande Fratello

Nella 15esima puntata della 18esima edizione del Grande Fratello, andata in onda recentemente, sono stati in nomination quattro concorrenti: Federica Petagna, Luca Giglioli, Javier Martinez e Stefano Tediosi. Il televoto è attualmente aperto e non è eliminatorio; servirà invece a determinare un concorrente immune da aggiungere ai già eletti Helena Prestes e Lorenzo Spolverato. Gli ascolti della puntata sono stati deludenti, con solo 1.825.000 telespettatori e un share del 13,9%, inferiori ai 2 milioni per la terza volta in questa edizione.

In confronto, la fiction “Libera” su Rai1 ha registrato un ascolto sorprendente, con 3.415.000 spettatori e il 18,8% di share. Nella serata della puntata del Grande Fratello, il primo episodio della fiction ha avuto 3.595.000 telespettatori (17,9% di share), mentre il secondo è andato meglio con 3.248.000 spettatori (19,7% di share).

Esaminando i dati di ascolto delle varie puntate del Grande Fratello 18, si nota un trend in calo: la prima puntata ha raggiunto 2.510.000 spettatori con un share del 21,28%. Tuttavia, da allora il numero di telespettatori è diminuito costantemente, con l’undicesima puntata a 2.096.000 e l’ultima, la quindicesima, a 1.825.000, evidenziando un calo continuo.

Attualmente, i concorrenti ancora presenti nella casa includono Alfonso D’Apice, Amanda Lecciso, Federica Petagna, Giglio Giglioli, Helena Prestes, Javier Martinez, Jessica Morlacchi, Lorenzo Spolverato, Luca Calvani, Maria, Vittoria Minghetti, Shaila Gatta, Stefano Tediosi, Tommaso Franchi e Yulia Bruschi. Tra i concorrenti già usciti si trovano Ilaria Clemente (ritirata), Clarissa Burt (eliminata), Michael Castorino (eliminato), Eleonora Cecere (ritirata), Iago Garcia (eliminato), Enzo Paolo Turchi (ritirato) e Clayton Norcross (eliminato).

Il prossimo appuntamento con il Grande Fratello è fissato per lunedì, invitando i fan a continuare a seguire i vari contenuti disponibili su Mediaset Extra, Mediaset Infinity, e sui social.