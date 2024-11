Ascolti 25 novembre: quanto ha fatto la finale de La Talpa

Ieri sera su Canale 5 si è svolta la quarta e ultima puntata de La Talpa, condotta per la prima volta da Diletta Leotta. Nella serata, dopo una serie di prove, sono stati eliminati Gilles Rocca, Orian Ichaki, la coppia formata da Veronica Peparini e Andreas Muller, e infine Marina La Rosa. I finalisti sono stati Alessandro Egger, che ha vinto il programma, e Lucilla Agosti, che ha rivelato di essere la sabotatrice, mentre Andrea Preti è rimasto l’ultima vittima del gioco.

La puntata ha registrato 1.603.000 telespettatori, equivalenti al 12,76% di share, mentre Rai1 ha trasmesso la fiction L’Amica Geniale, che ha catturato 3.403.000 telespettatori con un 20,1% di share. Ecco i dati sugli ascolti delle precedenti puntate della stagione: la prima ha avuto 2.250.000 telespettatori e il 14,04% di share, la seconda 1.917.000 telespettatori con il 12,5%, e la terza 1.572.000 telespettatori e il 10,6%.

Marco Salvati, capo progetto, ha espresso gratitudine verso Mediaset per aver supportato l’iniziativa di un programma innovativo e crossmediale, apprezzando anche la professionalità del cast. Ha sottolineato il valore della collaborazione tra tutti i reparti coinvolti, ringraziando in particolare Diletta Leotta per la sua dedizione e il suo spirito positivo. “Non era un compito facile, ma tu ce l’hai fatta”, ha affermato.

In merito al formato del programma, Mediaset ha dichiarato che La Talpa ha introdotto un nuovo approccio crossmediale nel genere reality, combinando racconti sia su Mediaset Infinity che su Canale 5. Questo tentativo ha prodotto risultati positivi in termini di consumo di contenuti online e streaming, evidenziando il potenziale della piattaforma multipiattaforma. Grazie a questa formula, Mediaset ha cercato di attrarre un pubblico giovane e dinamico, esplorando nuovi modi di fruizione dell’intrattenimento. Come per ogni progetto innovativo, si prevede che tali esperimenti continueranno ad evolversi per sfruttare al massimo le loro potenzialità.