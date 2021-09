Parliamo di ascolti. Ieri sera, venerdì 24 settembre, è andata in onda la quarta puntata del Grande Fratello Vip che ha visto finire in nomination (il televoto non è eliminatorio) Andrea Casalino, Gianmaria Antinolfi, Miriana Trevisan e Nicola Pisu; mentre su Rai Uno c’è stata la seconda puntata di Tale e Quale Show.

La 4^ puntata del Grande Fratello Vip con Alfonso Signorini ha totalizzato 2.297.000 telespettatori, pari al 15,82% di share; mentre la 2^ puntata di Tale e Quale Show con Carlo Conti ha fatto 3.787.000 telespettatori, pari al 20,98% di share.

Grande Fratello Vip 6 | Ascolti

1^ puntata: 2.860.000 spettatori pari al 20,7% di share

2^ puntata: 2.001.000 spettatori pari al 14.7% di share

3^ puntata: 2.578.000 spettatori pari al 17,48% di share

4^ puntata: 2.297.000 spettatori pari al 15,82% di share

Tale e Quale Show | Ascolti

1^ puntata: 3.969.000 spettatori pari al 22,5 % di share

2^ puntata: 3.787.000 spettatori pari al 20,98% di share

Il televoto è ufficialmente aperto: scegli chi vuoi salvare tra Miriana, Nicola, Andrea e Gianmaria!#GFVIP pic.twitter.com/WTOW7azev5 — Grande Fratello (@GrandeFratello) September 24, 2021

Vincono la seconda puntata i @GemelliGuidonia!

Siete d’accordo con la classifica finale?

Ci vediamo venerdì prossimo con #taleequaleshow! pic.twitter.com/0T1H36Gike — Tale e Quale Show (@taleequaleshow) September 24, 2021

L’articolo Ascolti 24 settembre, Grande Fratello Vip contro Tale e Quale Show: ecco chi ha vinto proviene da Biccy.it.







Fonte