Star in the Star di Ilary Blasi è tornato con la seconda puntata con Andrea Pucci, Marcella Bella e Claudio Amendola in giuria. Ecco quali sono stati i suoi ascolti.

Il programma – tornato in onda dopo la polemica di Pier Silvio Berlusconi – ha totalizzato 1.816.000 telespettatori ed il 11,5% di share, mentre il suo diretto competitor Rai Uno ha schierato la prima puntata della fiction Fino all’ultimo bacio, con Marco Bocci, che ha fatto 3.884.000 telespettatori ed il 20,4% di share.

Nel corso della seconda puntata di Star in the Star sono stati eliminati Patty Pravo e Paul McCartney.

Star in the Star, gli ascolti della prima stagione

1^ puntata: 1.947.000 telespettatori, pari a 11,02% di share

2^ puntata: 1.816.000 telespettatori, pari a 11,5% di share

Le maschere rivelate

Elton John: Massimo Di Cataldo

Patty Pravo: Gloria Guida

Paul McCartney: Ronn Moss

Le maschere in gara

Mina

Michael Jackson

Pino Daniele

Lady Gaga

Madonna

Zucchero

Claudio Baglioni

Loredana Bertè