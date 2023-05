Ascolti 22 maggio, quanto ha fatto la sesta puntata de L’Isola dei Famosi

Parliamo di ascolti. Ieri sera, lunedì 22 maggio, è andata in onda la sesta puntata della 17esima edizione de L’Isola dei Famosi.

Il televoto ha decretato l’uscita di Helena Prestes che è stata esiliata su L’Isola di Sant’Elena insieme a Christopher Leoni e Gian Maria Sainato. Quando è stato aperto un televoto flash fra questi due, il brasiliano è stato eliminato a furor di popolo ed è stato costretto a rientrare in Italia.

Il pubblico ha deciso che il naufrago a lasciare ufficialmente l’#Isola è Christopher! pic.twitter.com/TUWk2KrRTj — L’Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) May 22, 2023

Al televoto sono andati: Marco Mazzoli per volere del gruppo, Corinne Clery per volere del leader Andrea Lo Cicero, Luca Vetrone in seguito a una catena di salvataggio; Pamela Camassa e Nathaly Caldonazzo per sorte dopo aver perso una sfida.

Cinque naufraghi al televoto🔥

Chi vuoi salvare tra Nathaly, Pamela, Luca, Mazzoli e Corinne? #Isola pic.twitter.com/izhhGxqxJl — L’Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) May 22, 2023

Paolo Noise si è ritirato per infortunio.

A causa di problemi di salute, Paolo Noise è costretto a lasciare l’#Isola 🥺 pic.twitter.com/Q7Z9gvaBHw — L’Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) May 22, 2023

La puntata de L’Isola dei Famosi ha totalizzato 2.530.000 spettatori pari al 18,68% di share. Mentre su Rai Uno la fiction Vivere non è un gioco da ragazzi ha registrato 2.920.000 telespettatori pari al 16,07% di share. Vi ricordo che la prossima puntata de L’Isola dei Famosi sarà lunedì 29 maggio.

Ascolti | L’Isola dei Famosi 17

1^ puntata: 2.919.000 telespettatori pari al 23,33% di share

2^ puntata: 2.983.000 telespettatori pari al 22,49% di share

3^ puntata: 2.383.000 telespettatori pari al 17% di share

4^ puntata: 2.640.000 telespettatori pari al 19,6% di share

5^ puntata: 2.504.000 telespettatori pari al 18,30% di share

6^ puntata: 2.530.000 telespettatori pari al 18,68% di share

Naufraghi in Honduras

Alessandra Drusian

Andrea Lo Cicero

Cristina Scuccia

Corinne Clery

Fabio Ricci

Luca Vetrone

Marco Mazzoli

Nathaly Caldonazzo

Pamela Camassa

Naufraghi sull’Isola di Sant’Elena

Gian Maria Sainato

Helena Prestes

Naufraghi tornati in Italia

Claudia Motta | 14 giorni in Honduras

Marco Predolin | 14 giorni in Honduras

Simone Antolini | 24 giorni in Honduras

Alessandro Cecchi Paone | 24 giorni in Honduras

Fiore Argento | 28 giorni in Honduras

Paolo Noise | 35 giorni in Honduras

Christopher Leoni | 35 giorni in Honduras