Ieri sera Alfonso Signorini, con Adriana Volpe e Sonia Bruganelli, ha condotto la terza puntata del Grande Fratello Vip che ha visto finire in nomination Davide Silvestri e Tommaso Eletti.

Rai Uno, invece, ha schierato la prima puntata della nuova stagione della serie I Bastardi di Pizzofalcone con Alessandro Gasmann e Carolina Crescentini. Il reality di Canale 5 ha totalizzato 2.578.000 telespettatori pari al 17,48% di share, mentre la fiction ha fatto 4.496.000 telespettatori, pari al 21,77% di share.

1^ puntata: 2.860.000 spettatori pari al 20,7% di share

2^ puntata: 2.001.000 spettatori pari al 14.7% di share

3^ puntata: 2.578.000 spettatori pari al 17,48% di share

Grazie per aver seguito con noi questa puntata di #GFVIP! Appuntamento a venerdì in prima serata su #Canale5 per una nuova, affascinante, imperdibile, avvincente… puntata di Grande Fratello VIP!

Continuate a seguirci! pic.twitter.com/aHVzRl6VPl

— Grande Fratello (@GrandeFratello) September 20, 2021