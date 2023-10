Ascolti 20 ottobre, quanto ha fatto la quinta puntata di Tale e Quale Show

Parliamo di ascolti. Ieri 13 ottobre è andata in onda la quinta puntata della nuova edizione di Tale e Quale Show, che ha visto Lorenzo Licitra con l’imitazione di Alex Baroni.

Il programma di Carlo Conti è stato seguito da 3.726.000 spettatori pari al 23,8% di share. Su Canale5 il film Andiamo A Quel Paese ha interessato 1.837.000 spettatori con uno share 10,4%.

“Non mi piace e non mi interessa entrare in questa dinamica” – le parole di Carlo Conti in merito agli ascolti alla vigilia del debutto – “Ormai non mi sveglio più neppure per vedere gli ascolti alle 10 dormendo a volte fino a mezzogiorno. Sarà sempre più difficile fare numeri importanti, li faranno solo grandi eventi perché è tutto sparpagliato. Magari una sera non ci guarderanno e ci rivedranno il giorno dopo su Rai Play”.