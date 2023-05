Ascolti 2 maggio, quanto ha fatto la terza puntata de L’Isola dei Famosi

Parliamo di ascolti. Ieri sera, martedì 2 maggio, è andata in onda la terza puntata della 17esima edizione de L’Isola dei Famosi.

Il televoto ha decretato l’uscita di Nathaly Caldonazzo, esiliata su L’Isola di Sant’Elena in solitaria, mentre al televoto sono andati Andrea Lo Cicero, Christopher Leoni e Cristina Scuccia, quest’ultima per volere del leader Simone Antolini in coppia con Alessandro Cecchi Paone.

Nel corso della puntata ha fatto il suo ingresso Gian Maria Sainato, entrato come riserva di Claudia Motta, che è stata costretta a ritirarsi in seguito ad un infortunio. Anche Marco Predolin si è ritirato per problemi medici.

A causa di problemi di salute, anche Marco Predolin deve lasciare l’#Isola e fare ritorno in Italia!

Un abbraccio da tutti noi 💖 pic.twitter.com/ah2gski5Yu — L’Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) May 2, 2023

La puntata de L’Isola dei Famosi ha totalizzato 2.383.000 spettatori pari al 17% di share. Mentre su Rai Uno la fiction Imma Tataranni ha registrato 3.340.000 telespettatori pari al 18,4% di share. Vi ricordo che la prossima puntata de L’Isola dei Famosi sarà lunedì 8 maggio.

Ascolti | L’Isola dei Famosi 17

1^ puntata: 2.919.000 telespettatori pari al 23,33% di share

2^ puntata: 2.983.000 telespettatori pari al 22,49% di share

3^ puntata: 2.383.000 telespettatori pari al 17% di share

Naufraghi in Honduras

Alessandra Drusian

Alessandro Cecchi Paone

Andrea Lo Cicero

Chrisopher Leoni

Cristina Scuccia

Corinne Clery

Fabio Ricci

Fiore Argento

Gian Maria Sainato

Helena Prestes

Luca Vetrone

Marco Mazzoli

Pamela Camassa

Paolo Noise

Simone Antolini

Naufraghi sull’Isola di Sant’Elena

Nathaly Caldonazzo

Naufraghi tornati in Italia

Claudia Motta | 16 giorni in Honduras

Marco Predolin | 16 giorni in Honduras