Ascolti 19 settembre, ecco quanto ha fatto la prima puntata del Grande Fratello Vip

Parliamo di ascolti. La prima puntata della settima edizione del Grande Fratello Vip, andata in onda ieri 19 settembre, si è conclusa con l’ingresso nella Casa di gran parte del cast. Nel dettaglio hanno varcato la porta rossa Alberto De Pisis, Amaurys Perez, Antonella Fiordelisi, Antonino Spinalbese, Attilio Romita, Charlie Gnocchi, Cristina Quaranta, Elenoire Ferruzzi, George Ciupilan, Ginevra Lamborghini, Luca Salatino, Nikita Pelizon, Pamela Prati, Patrizia Rossetti e Sara Manfuso.

La puntata del GF Vip ha totalizzato 2.636.000 spettatori pari al 21,73% di share. Mentre su Rai Uno la puntata (in replica) della fiction Lolita Lobosco ha registrato 3.374.000 telespettatori pari al 20,42% di share.

Questi, invece, gli ascolti delle prime puntate delle precedenti edizioni:

GFVip 1: 3.844.000 telespettatori – 21,60% share

GFVip 2: 4.490.000 telespettatori – 24,53% share

GFVip 3: 3.341.000 telespettatori – 20,95% share

GFVip 4: 3.405.000 telespettatori – 20,15% share

GFVip 5: 2.833.000 telespettatori – 18,99% share

GFVip 6: 2.860.000 telespettatori – 20,7% di share

Vi ricordo che la prossima puntata del Grande Fratello Vip ci sarà giovedì 22 settembre.

Grazie per aver seguito con noi la prima puntata di questa nuova edizione di #GFVIP! Le sorprese, ovviamente, non finiscono qui… appuntamento a giovedì sempre su #Canale5 ed in streaming su Mediaset Infinity!! 😍 pic.twitter.com/EHSy2UY3HT

— Grande Fratello (@GrandeFratello) September 19, 2022