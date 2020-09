Ieri sera sono tornati due grandi show del sabato sera: Ballando con le Stelle e Tu Si Que Vales, che sono tornati a sfidarsi a colpi di share a distanza di sei anni dall’ultima volta.

In questo periodo, infatti, Milly Carlucci si è sempre sfidata con Maria De Filippi ma in contro-programmazione aveva quando Amici, quando C’è Posta Per Te.

Tornando alla sfida a colpi di share, ieri sera – venerdì 19 settembre – la prima puntata di Ballando con le Stelle ha totalizzato 3.415.000 spettatori, pari ad uno share del 22,12%; mentre la prima puntata di Tu Si Que Vales ha fatto 3.686.000 spettatori, pari ad uno share del 22,56%.

Ballando con le Stelle | Ascolti

1^ puntata: 3.415.000 spettatori pari al 22,12% di share

Tu Si Que Vales | Ascolti

1^ puntata: 3.686.000 spettatori pari al 22,56% di share

Grazie di cuore a tutti voi, per averci seguito ed aver commentato con noi la prima puntata sui social! Ci vediamo sabato prossimo #ballandoconlestelle @Ballando_Rai pic.twitter.com/u1bG9A5yJT — Milly Carlucci (@milly_carlucci) September 19, 2020

Il tempo è VO-LA-TO! L’appuntamento con il talento torna sabato prossimo in prima serata su Canale 5 #TuSiQueVales pic.twitter.com/VnB3FMrGGr — Tù sì que vales (@tusiquevales_it) September 19, 2020

L'articolo Ascolti 19 settembre, Ballando con le Stelle contro Tu Si Que Vales: ecco chi ha vinto proviene da Biccy.it.







