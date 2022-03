Parliamo di ascolti. Ieri sera, venerdì 18 marzo, su Rai1 Milly Carlucci è tornata con la quinta puntata della terza edizione de Il Cantante Mascherato che ha visto l’eliminazione di Drago e Medusa, rispettivamente Simone Di Pasquale e Bianca Guaccero. Canale 5, invece, ha proposto una serie.

Le maschere della Carlucci hanno registrato 2.970.000 telespettatori, share 17,59%. La serie Più Forti Del Destino su Canale 5, invece, ha fatto 2.384.000 telespettatori, 12,14% di share.

Il Cantante Mascherato 3 | Ascolti

1^ puntata: 3.502.000 telespettatori, 20% di share

2^ puntata: 3.347.000 telespettatori, 18,90% di share

3^ puntata: 3.086.000 telespettatori, 17,14% di share

4^ puntata: 2.911.000 telespettatori, 16,4% di share

5^ puntata: 2.970.000 telespettatori, 17,59% di share

Nel corso della prossima puntata, durante la semifinale, entreranno in gara altre due maschere: Gatta e Pulcino. Ovviamente, considerando che entreranno in gara per stare al massimo due puntate, là sotto potrebbe esserci davvero chiunque del circuito di Milly Carlucci.

Nel dubbio: basta animali.

⚠️ NOVITÀ! ⚠️ La maschera che si salverà questa sera andrà allo spareggio con GATTA e PULCINO, le due nuove maschere de #IlCantanteMascherato ✨ pic.twitter.com/bKXEorxW6B — Il Cantante Mascherato Rai1 (@IlCantanteRai1) March 18, 2022

Colpo di scena! Pulcino e Gatta sono le due nuove maschere che entreranno venerdì prossima e tenteranno di rubare il posto in gara alle altre maschere.#IlCantanteMascherato pic.twitter.com/gLEIImSwCI — È sempre Cinguetterai (@Cinguetterai_) March 18, 2022

Le maschere in gioco

Camaleonte

Gatta

Lumaca

Pinguino 2

Pulcino

SoleLuna

Volpe

Le maschere eliminate

Gallina | Fiordaliso

Aquila | Alba Parietti

Cavalluccio Marino | Cristina D’Avena

Pinguino | Edoardo Vianello

Pastore Maremmano | Riccardo Fogli

Pesce Rosso | Vladimir Luxuria

Drago | Simone Di Pasquale

Medusa | Bianca Guaccero