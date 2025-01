Ascolti 18 gennaio: quanto ha fatto la seconda puntata di Ora o Mai Più

Ieri, 18 gennaio 2025, è andata in onda la seconda puntata di “Ora O Mai Più”, un programma di musica che ha visto come vincitore Pierdavide Carone, che si è esibito con Gigliola Cinquetti. A seguire, Matteo Amantia degli Sugarfree ha ottenuto il secondo posto in coppia con Alex Belli, mentre Pago si è piazzato al terzo posto in coppia con Patty Pravo. La puntata ha registrato 2.420.000 telespettatori, con uno share del 17,3%.

Per quanto riguarda gli ascolti totali, la prima puntata aveva avuto 2.693.000 telespettatori, equivalente a un 18,2% di share. La classifica generale della seconda puntata è stata la seguente: Pierdavide Carone ha totalizzato 18 punti, Matteo Amantia 15 punti, Pago 12 punti, Antonella Bucci 11 punti, Loredana Errore e Valerio Scanu 9 punti ciascuno, mentre Anonimo Italiano e Carlotta hanno chiuso con 3 punti.

In termini di punteggi dei tutor, Matteo Amantia ha accumulato 114 punti, Antonella Bucci e Pierdavide Carone 112 punti, Loredana Errore 110, Pago 105, Valerio Scanu 103, Carlotta 102 e Anonimo Italiano 99 punti. Anche la classifica social ha visto Pierdavide Carone in cima con 10 punti, seguito da Pago con 8, Valerio Scanu con 6, Matteo Amantia con 5, Loredana Errore con 4, Antonella Bucci con 3, Anonimo Italiano con 2 e Carlotta con 1 punto.

Patty Pravo ha fatto una gaffe riguardante Pierdavide Carone, che ha suscitato commenti sui social. Inoltre, Carlotta ha rilasciato dichiarazioni sulla sua partecipazione al programma, esprimendo emozione e voglia di tornare a cantare per il pubblico. Ha sottolineato l’importanza di lavorare con un’orchestra e professionisti, definendo questa esperienza come un’opportunità e un gioco divertente. Tuttavia, ha anche evidenziato le sfide nell’esporsi al giudizio del pubblico sui social, un aspetto nuovo per lei.

In conclusione, “Ora O Mai Più” continua a riscuotere successo e ad attrarre l’attenzione del pubblico, con una competizione vivace tra i partecipanti e un’interazione significativa sui social media.