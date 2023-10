Ascolti 17 ottobre, quanto ha fatto la quarta puntata di Belve

Parliamo di ascolti. Francesca Fagnani ieri sera, martedì 17 ottobre, è tornata con Belve.

Nel corso della quarta puntata abbiamo visto le interviste di Ivana Spagna, Eva Riccobono e Antonio Conte e i telespettatori che le hanno seguite sono stati 1.036.000 pari al 6,1% di share. Il suo diretto competitor su Italia1, Le Iene con Veronica Gentili, ha fatto 1.003.000, pari al 7,2% di share.

1^ puntata: 1.637.000 telespettatori, pari al 10% di share

2^ puntata: 1.101.000 telespettatori, pari al 6,3% di share

3^ puntata: 1.235.000 telespettatori, pari al 7,7% di share

4^ puntata: 1.036.000 telespettatori, pari al 6,1% di share

“A leggere i social e i siti, Belve è il più grande caso televisivo della storia dell’umanità. Il giorno prima della messa in onda io ho la timeline invasa da dichiarazioni shock fatte a Belve, da gente che dichiara a Francesca Fagnani di essere stata aggredita, abusata, di gente che dice che le piace troppo il pisello, che si drogava come una scimmia, che era trisex, che voleva ammazzarsi, che è stata su Marte, che ha visto gli unicorni e che fa la moltiplicazione dei pani e dei pesci. […] Belve non è un programma è una cosa a metà fra una seduta di ipnosi regressiva in cui la gente tira fuori cose che aveva rimosso e la copertina di Chi”.