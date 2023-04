Ascolti 17 aprile, quanto ha fatto la prima puntata de L’Isola dei Famosi

Parliamo di ascolti. Ieri sera, lunedì 17 aprile, è andata in onda la prima puntata della 17esima edizione de L’Isola dei Famosi. Una puntata di presentazione che ha visto il cast formare tre gruppi (Chicas, Hombres e Accoppiados) e decretare Simone Antolini primo leader. In nomination sono finiti Marco Predolin per volere del gruppo ed Helena Prestes per volere del leader. Chi uscirà?

I primi giochi sono fatti: Predolin ed Helena sono al televoto! Chi vuoi salvare? #Isola pic.twitter.com/RDGYT83iyk — L’Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) April 17, 2023

La puntata de L’Isola dei Famosi ha totalizzato 2.919.000 spettatori pari al 23,33% di share. Mentre su Rai Uno la fiction Il Commissario Montalbano ha registrato 3.179.000 telespettatori pari al 16,61% di share. Vi ricordo che la prossima puntata de L’Isola dei Famosi sarà lunedì 24 aprile.

Ascolti | L’Isola dei Famosi 17

1^ puntata: 2.919.000 telespettatori pari al 23,33% di share

Naufraghi in Honduras

Alessandra Drusian

Alessandro Cecchi Paone

Andrea Lo Cicero

Chrisopher Leoni

Claudia Motta

Cristina Scuccia

Corinne Clery

Fabio Ricci

Fiore Argento

Helena Prestes

Luca Vetrone

Marco Mazzoli

Marco Predolin

Nathaly Caldonazzo

Pamela Camassa

Paolo Noise

Simone Antolini

Naufraghi tornati in Italia

Jhonatan Mujica