La diciannovesima puntata del Grande Fratello Vip (che ha visto l’eliminazione di Massimiliano Morra e l’ingresso di Giacomo Urtis) si è conclusa con la nomination di Patrizia De Blanck e Francesco Oppini.

La puntata del GF Vip ha totalizzato 3.501.000 spettatori pari al 19,65% di share, mentre la nuova puntata della fiction di Rai Uno con Beppe Fiorello ha registrato 4.784.000 telespettatori pari a share 19,52%.

