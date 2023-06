Ascolti 16 giugno, quanto ha fatto la semifinale de L’Isola dei Famosi

Parliamo di ascolti. Ieri sera, eccezionalmente di venerdì 16 giugno, è andata in onda la nona puntata della 17esima edizione de L’Isola dei Famosi.

Il televoto ha decretato la tripla uscita di Helena Prestes, Gian Maria Sainato e Nathaly Caldonazzo, mentre Alessandra Drusian è andata a vivere sull’Ultima Spiaggia.

Nel corso della puntata Andrea Lo Cicero è diventato leader, mentre al televoto sono finiti Luca Vetrone e Cristina Scuccia.

Andrea si aggiudica il titolo di Leader! #Isola 🎉 pic.twitter.com/g6osVBYsYJ — L’Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) June 16, 2023

La puntata de L’Isola dei Famosi ha totalizzato 1.977.000 spettatori pari al 16,5% di share. Mentre su Rai Uno il concerto lirico ha registrato 1.698.000 telespettatori pari al 12,5% di share. Vi ricordo che la prossima puntata de L’Isola dei Famosi sarà lunedì 19 giugno.

Ascolti | L’Isola dei Famosi 17

1^ puntata: 2.919.000 telespettatori pari al 23,33% di share

2^ puntata: 2.983.000 telespettatori pari al 22,49% di share

3^ puntata: 2.383.000 telespettatori pari al 17% di share

4^ puntata: 2.640.000 telespettatori pari al 19,6% di share

5^ puntata: 2.504.000 telespettatori pari al 18,30% di share

6^ puntata: 2.530.000 telespettatori pari al 18,68% di share

7^ puntata: 2.446.000 telespettatori pari al 18,6% di share

8^ puntata: 2.390.000 telespettatori pari al 19,5% di share

9^ puntata: 1.977.000 telespettatori pari al 16,5% di share

Naufraghi in Honduras

Andrea Lo Cicero

Cristina Scuccia

Luca Vetrone

Marco Mazzoli

Pamela Camassa

Naufrago sull’Ultima Spiaggia

Alessandra Drusian

Naufraghi tornati in Italia

Claudia Motta | 14 giorni in Honduras

Marco Predolin | 14 giorni in Honduras

Simone Antolini | 24 giorni in Honduras

Alessandro Cecchi Paone | 24 giorni in Honduras

Fiore Argento | 28 giorni in Honduras

Paolo Noise | 35 giorni in Honduras

Christopher Leoni | 35 giorni in Honduras

Corinne Clery | 42 giorni in Honduras

Fabio Ricci | 49 giorni in Honduras

Helena Prestes | 60 giorni in Honduras

Gian Maria Sainato | 46 giorni in Honduras

Nathaly Caldonazzo | 60 giorni in Honduras