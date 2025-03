Ascolti 15 marzo: C’è Posta Per Te, dati dell’ultima puntata e dell’edizione

A due mesi dal debutto della nuova edizione, ieri sera su Canale 5 è andata in onda l’ultima puntata di “C’è Posta Per Te”, celebrando i 25 anni del programma di Maria De Filippi, che ha registrato 4.396.000 telespettatori e il 30,6% di share. In contemporanea, Rai Uno ha trasmesso una puntata speciale sulle coppie, attirando 2.373.000 spettatori (15,3% di share). L’indiscussa protagonista dell’ultima puntata è stata la signora Luciana.

L’edizione 2025 ha mostrato ascolti vari, iniziando con 4.833.000 telespettatori (31,3% di share) nella prima puntata dell’11 gennaio, con un picco di 4.864.000 telespettatori (31,8% di share) per la quarta puntata. Nel complesso, l’andamento degli ascolti è stato abbastanza consistente, anche se l’ottava puntata ha visto un calo a 3.897.000 telespettatori (28,2% di share).

Sull’edizione 2024, gli ascolti hanno oscillato tra 4.730.000 e 4.122.000 telespettatori, con share che si aggiravano intorno al 30%. Maria De Filippi ha descritto “C’è Posta Per Te” come un programma che richiede grande dedizione e concentrazione, considerandolo un tesoro da custodire. Ha sottolineato il valore del programma nel riavvicinare persone e nel dare conforto al pubblico, paragonandolo a una tazza di cioccolata calda. Pur ricevendo consigli dal suo collaboratore Maurizio, Maria ha dichiarato di sentirsi a disagio nel fare domande troppo personali agli ospiti, mantenendo un limite rispetto alle loro vite private.