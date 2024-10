Ascolti 14 ottobre, quanto ha fatto l’ottava puntata del Grande Fratello

Il Grande Fratello è attualmente in onda con la sua 18esima edizione e nell’ottava puntata si è verificata l’eliminazione di Michael Castorino. Quattro concorrenti sono stati nominati: Amanda Lecciso, Lorenzo Spolverato, Shaila Gatta e Yulia Bruschi, ma il televoto di questa settimana non è stato eliminatorio. Gli ascolti della puntata sono stati di 2.204.000 telespettatori, corrispondenti a un 17,36% di share. Per confronto, la partita di calcio Italia – Israele trasmessa su Rai1 ha raggiunto 7.346.000 telespettatori e un’ampia fetta di share del 34,17%.

Gli ascolti delle puntate precedenti sono variati come segue:

– 1^ puntata: 2.510.000 telespettatori – 21,28% di share

– 2^ puntata: 2.091.000 telespettatori – 17,1% di share

– 3^ puntata: 2.238.000 telespettatori – 18,5% di share

– 4^ puntata: 1.993.000 telespettatori – 16,3% di share

– 5^ puntata: 2.153.000 telespettatori – 17,9% di share

– 6^ puntata: 2.122.000 telespettatori – 16,5% di share

– 7^ puntata: 2.293.000 telespettatori – 18,5% di share

– 8^ puntata: 2.204.000 telespettatori – 17,36% di share

Attualmente i concorrenti in casa includono Amanda Lecciso, Clayton Norcross, Enzo Paolo Turchi, Helena Prestes, Iago Garcia, Javier Martinez, Jessica Morlacchi, Lorenzo Spolverato, Luca Calvani, Luca Giglio Giglioli, Mariavittoria Minghetti, Shaila Gatta, Tommaso Franchi, e Yulia Bruschi. Nel corso del programma, alcuni concorrenti sono stati eliminati o si sono ritirati: Ilaria Clemente è ritirata, Clarissa Burt è stata eliminata e Michael Castorino è stato eliminato nell’ultima puntata.

