Ascolti 14 aprile, quanto ha fatto la seconda puntata di The Couple

Ieri sera è andata in onda la seconda puntata di “The Couple – Una Vittoria Per Due”, il nuovo reality show di Canale 5 condotto da Ilary Blasi. Otto coppie competono per ottenere la chiave che aprirà una cassaforte contenente un milione di euro. Attualmente, tutte le coppie sono in gara, ma due sono in nomination e una di esse sarà eliminata: Carrisi-Greco o Barolo-Wiggers.

Il televoto è aperto, permettendo agli spettatori di scegliere chi salvare tra Pierangelo & Jasmine e Thais & Elena. La seconda puntata ha registrato 1.557.000 telespettatori, con un share del 13%. In confronto, su Rai1 Alberto Angela con “Ulisse: Il Piacere Della Scoperta” ha ottenuto 3.040.000 telespettatori, pari al 19,1% di share. Questi risultati indicano una flessione per il reality di Ilary Blasi, che nella prima puntata aveva raggiunto 2.234.000 telespettatori e un share del 18,55%.

Il cast del programma è composto da diverse coppie, tra cui Andrea Tabanelli con Antonino Spinalbese, Benedicta e Brigitta Boccoli, Danilo e Fabrizio Milito, Elena Barolo con Thais Wiggers, e altre coppie come Jasmine Carrisi e Pierangelo Greco, Manila Nazzaro e Stefano Oradei, e Lucia e Irma Testa. Con uno slogan che recita “Con amici così, non avete bisogno di nemici”, il programma promette intrattenimento e colpi di scena. Il pubblico è invitato a seguire le coppie anche su Mediaset Extra, Mediaset Infinity e sui social, con un nuovo appuntamento fissato per lunedì prossimo.